Incendi in provincia di Palermo, mezzi aerei in azione

Incendi sono divampati in tutta la provincia di Palermo aiutati dalle altissime temperature.

Proseguono gli interventi per spegnere un incendio nel territorio di Monreale dove attualmente sono impegnate tre squadre dei vigili del fuoco oltre a personale del corpo forestale e della protezione civile. Le operazioni di spegnimento vengono svolte anche con l'ausilio di mezzi aerei.

Sono impiegati due canadair, e tre elicotteri. Altri incendi di vegetazione sono attivi nella zona di Partinico, dove stanno operando due squadre dei pompieri, nel comune di Misilmeri e di Bolognetta. Un incendio è divampato a Cefalù in via Nebrodi dove è presente una squadra vigili de fuoco: è stato inoltre richiesto l'intervento del mezzo aereo. Nella prima parte della giornata sono state diverse le richieste d'intervento per soccorso a persone rimaste bloccate negli ascensori a causa della continua interruzione di alimentazione elettrica. E' in corso lo spegnimento di un incendio in una abitazione a Palermo in via Favignana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA