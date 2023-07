Due capi scout da Gela in Corea per il World Jamboree

Coordinato dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout, il World Scout Jamboree è il più grande campo giovanile del mondo che si tiene ogni quattro anni.

Decine di migliaia di giovani e leader di 170 paesi condividono cultura, esperienza e amicizia e mettono in pratica una concreta cittadinanza globale. Il Jamboree 2023 si terra' in Corea a Saemangeum dall'1 al 16 agosto. Da Gela partiranno per la Corea due 'ambasciatori', si tratta di un capo, Chiara Perna, che avrà il ruolo di responsabile del contingente di uno dei reparti della Sicilia e di Damiano Cascino componente del contingente italiano.

I due capi scout oggi in Municipio hanno ricevuto dal Sindaco di Gela un mandato di Pace e un simbolo della città che sarà consegnato durante il meeting mondiale.

La realtà del gruppo Agesci Gela 4 che opera nella parrocchia di S. Antonio, continua in questo modo a costruire nella città di Gela occasioni educative importanti che mirano a rendere più forte e sano il tessuto sociale attraverso l'azione educativa.





