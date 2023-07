Bonomi, 16 miliardi per taglio del cuneo si possono trovare

"Bisogna intervenire sulle famiglie sotto i 35 mila euro di reddito, con l'inflazione il loro potere d'acquisto è diminuito. Abbiamo chiesto un intervento choc da 16 miliardi, vorrebbe dire mettere in tasca a queste persone 1.200 euro all'anno in modo strutturale col taglio dei contributi al cuneo fiscale. Mi si dice non ci sono le risorse, ma io obietto: c'è una spesa pubblica di 1.100 miliardi di euro, 14-16 mld si trovano. La riconfigurazione della spesa pubblica si può fare".

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando a Ustica.



