Bonomi, 16 miliardi per taglio del cuneo si possono trovare

"Bisogna intervenire sulle famiglie sotto i 35 mila euro di reddito, con l'inflazione il loro potere d'acquisto è diminuito. Abbiamo chiesto un intervento choc da 16 miliardi, vorrebbe dire mettere in tasca a queste persone 1.200 euro all'anno in modo strutturale col taglio dei contributi al cuneo fiscale. Mi si dice non ci sono le risorse, ma io obietto: c'è una spesa pubblica di 1.100 miliardi di euro, 14-16 mld si trovano. La riconfigurazione della spesa pubblica si può fare".

Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando al convegno in corso a Ustica.

L'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, nel suo intervento ha detto: "Una delle nostre priorità è quella di incoraggiare e sostenere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili. Tant'è vero che abbiamo messo in campo, come assessorato alle Attività produttive, una serie di misure finanziarie al sostegno delle imprese che mirano a essere innovative. Una dotazione complessiva, che supera abbondantemente i 100 milioni di euro, rivolta alla innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, in quanto sono convinto che l'allocazione di fondi per supportare l'innovazione e la ricerca è fondamentale per affrontare le sfide future". "Dobbiamo inoltre garantire una transizione equa, coinvolgendo tutti gli attori sociali - ha concluso l'assessore - Non possiamo permettere che nessuno venga lasciato indietro durante questo processo di cambiamento. È fondamentale coinvolgere le comunità locali, le organizzazioni non governative e il mondo accademico, ascoltando le loro voci e sostenendo progetti inclusivi che promuovano lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA