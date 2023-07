31 anni al potere, sindaco siciliano si racconta

Se non è un record è comunque un caso straordinario: protagonista un politico di lungo corso, Nunzio Li Rosi, che per 31 anni è stato sindaco di Licodia Eubea, un paese dell'area iblea della provincia di Catania. È lo stesso Li Rosi, una vita nella Dc, a raccontare a 87 anni la sua esperienza in un libro-intervista, "Il sindaco per antonomasia", curato da Nuccio Merlini. La presentazione del volume diventerà il 28 luglio l'occasione per ripercorrere le tappe fondamentali della vita di una comunità e di un uomo pubblico attraverso riflessioni e interventi di altri politici, di giornalisti e del vescovo di Caltagirone, Calogero Peri. Il percorso politico di Li Rosi era cominciato nel 1962, a 26 anni. Eletto nelle liste della Democrazia cristiana, era diventato subito assessore. Divenne sindaco nel 1967, a 31 anni, carica che ha ricoperto ininterrottamente fino al 1988. Sotto la sua guida, Licodia Eubea (all'epoca comune di 5.000 abitanti, oggi con una popolazione quasi dimezzata), divenne fulcro di iniziative importanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA