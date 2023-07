Murale della legalità sarà inaugurato a Misilmeri

Sarà inaugurato giovedì prossimo a Misilmeri il murale della legalità in viale Europa piazzale Vittime di Nassiriya. L'opera di circa 50 metri è stato realizzato su iniziativa del sindaco Rosario Rizzolo e della sua amministrazione.

Il contributo realizzativo è di Idrisi cultura e sviluppo ente del terzo settore di Palermo, la progettazione e l'ideazione sono stati curati dall'assessore alla Cultura Sabrina Amodeo, progetto grafico dell'artista misilmerese Francesco Corso. Nel murale sono rappresentati il magistrato Rocco Chinnici, Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, don Pino Puglisi, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, lo scrittore Andrea Camilleri.

"Si tratta della prima opera di riqualificazione urbana dell'area interessata ed adiacente a Piazzale Nassirya, nell'asse viario più importante della città - dice il sindaco Rosario Rizzolo - È la prima importante opera di street art a Misilmeri in un tratto di strada frequentato anche da tantissimi giovani. L'opera pittorica allegra, vivace e ricca di suggestioni intende -- a pochi giorni dagli anniversari delle stragi di Paolo Borsellino il 19 Luglio e Rocco Chinnici il 29 Luglio -- rendere onore agli uomini onesti che hanno combattuto il malaffare con il proprio servizio, con il proprio lavoro, con la propria testimonianza e anche scrivendo e raccontando di una Sicilia bella e controversa come lo scrittore Andrea Camilleri soleva descriverla. Ci prefiggiamo di riqualificare altre aree coinvolgendo numerosi altri artisti".



