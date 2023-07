Conte attacca Fdi, smantella presidi anti-mafia e anticorruzione

"Borsellino invitava a parlare di mafia. Certo. Ma non a sproloquiare come ha fatto Meloni" paragonando "le tasse al "pizzo di Stato", oppure quando non ha escluso la cancellazione del concorso esterno in associazione mafiosa. Il tutto aggravato dal Ministro di giustizia Nordio, che lavora sistematicamente per radere al suolo i più validi strumenti di lotta alle mafie e alle zone grigie della connivenza e della corruzione". "Invito Fdi a misurare meglio le parole" e di non acconsentire a un percorso "di sistematico indebolimento di tutti i presidi anti-corruzione e anti-mafia".

Lo scrive il leader M5s, Giuseppe Conte, su Facebook.



