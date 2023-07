Torna il Mish Mash Festival, musica e tanti eventi a Milazzo

Torna dal 7 al 10 agosto Mish Mash Festival, in un luogo estremamente suggestivo sullo sfondo delle Isole Eolie. Mish Mash è il festival musicale, giunto alla sua settima edizione, che celebra il melting pot culturale della città di Milazzo: la sua cittadella fortificata arabo- Normanno, il forte più grande di Sicilia.

Una line up che come ogni anno promette di essere perfetta per ballare sotto le stelle.

Tra gli artisti più attesi della line up: il duo partenopeo elettronico Nu Genea e la band elettro-funk olandese Weval e il producer e dj norvegese Todd Terje. Tante anche in questa settima edizione le collaborazioni artistiche con diversi artisti visivi per offrire un'esperienza immersiva all'interno e all'esterno delle mura del Castello, con formazioni artistiche coinvolte nella creazione di opere visive, installazioni, video making e proiezioni. Da non perdere in quei giorni una visita al Muma, il Museo del Mare, per osservare da vicino lo scheletro di un enorme cetaceo sospeso a tre metri d'altezza.

Durante la giornata del 10 agosto sono previste attività gratuite, tour ed experience alla scoperta del territorio e del castello di Milazzo, il forte di costruzione arabo-normanna più imponente dell'isola, con la possibilità di partecipare ad escursioni e visite guidate.



