Locatelli, 'revisioneremo accertamenti su invalidità civile'

"Abbiamo altri decreti attuativi molto importanti entro il 2024 legati anche al Pnrr. Uno fondamentale è quello della revisione dell'accertamento della condizione di invalidità civile. Quindi cambierà totalmente questo approccio passando da un modello di capacità residua di lavoro a quello che determina le funzioni per ogni persona". Lo ha detto la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni nella quale ha illustrato le iniziative del proprio dicastero e sulle competenze in materia della Regione.

"Il Garante ha un'autonomia di movimento e organizzazione - ha affermato inoltre la ministra - quindi è una figura di riferimento soprattutto per i cittadini. Ha il compito anche di entrare nelle Rsa e valutare l'andamento delle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle persone in generale.

Inoltre - ha aggiunto Alessandra Locatelli - monitora l'andamento dell'applicazione dei piani di eliminazione di barriere architettoniche in tutti quei comuni che già da anni si dovrebbero dotare di un piano efficace. In quel caso si consiglia un cronoprogramma che se non viene rispettato si può fare ricorso anche al Tar. La cosa principale - ha sottolineato la ministra - è ricevere segnalazioni da parte dei cittadini e anche senza le segnalazioni dirette muoversi d'ufficio per verificare determinate situazioni che spesso arrivano anche alla mia attenzione.



