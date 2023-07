Incendi: 100 chiamate a sala operativa Corpo forestale

Anche oggi, come ieri, sono più di cento le richieste di intervento per incendio arrivate alla sala operativa del Corpo forestale. Roghi sono divampati in quasi tutta l'isola e in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta e nella Sicilia sud orientale. Anche nel siracusano e nel ragusano in alcuni casi è stato richiesto l'intervento aeree. A Caltanissetta in contrada Xiboli sono stati impiegati un Canadair e tre elicotteri della flotta regionale. Nel Nisseno interessati dalle fiamme sono Mazzarino, Mussomeli, Niscemi e Serradifalco. Ad Agrigento Ravanusa, Realmonte e Ribera. A Ragusa incendi in contrada Bussello nel comune di Vittoria.

Nella provincia di Siracusa a Francofonte del vallone Lavina sono al momento impegnati un Canadair e un elicottero. Nelle province di Catania roghi sono attivi a Zafferana Etnea, Caltagirone, San Michele di Ganzaria Sant'Alfio e Randazzo. Alle prime luci dell'alba in località contessa Entellina nel palermitano è stato spento un incendio segnalato nella notte.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA