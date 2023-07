"Per velocizzare il ritiro bagagli in aeroporto a Palermo, è possibile rivolgersi al personale del lost&found (lo sportello si trova nella hall arrivi). Sarà possibile essere scortati in sala riconsegna bagagli dallo stesso personale del lost&found (Gh Palermo) per il riconoscimento e la consegna del bagaglio". Lo scrive la società Gesap che gestisce lo scalo Falcone Borsellino.



