Sangiuliano, sosterremo lo sviluppo della cultura a Palermo

Una lunga e articolata visita ad alcune delle eccellenze della cultura di Palermo quella del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, accompagnato dall'assessore alla Cultura della Regione siciliana Francesco Scarpinato. Prima in mattinata all'archivio di Stato di Palermo per incontrare la direttrice e i funzionari e fare una ricognizione sugli investimenti. Quindi un lungo incontro con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il vice sindaco Carolina Varchi e gli assessori Maurizio Carta e Gianpiero Cannella per definire obiettivi comuni e prossime iniziative.

"Palermo è una delle capitali culturali europee - dice il ministro - È nostra intenzione sostenere lo sviluppo del sistema culturale di tutta la Sicilia e di Palermo in particolare. Con l'assessore Scarpinato e il sindaco Lagalla abbiamo individuato alcuni obiettivi a cui lavorare a cominciare dagli investimenti del Pnrr". In serata il ministro è stato accolto dal Soprintendente Marco Betta al teatro Massimo.



