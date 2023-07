Sangiuliano, è un dovere coltivare la memoria di Borsellino

"Abbiamo il dovere di coltivare la memoria di una figura morale come quella di Paolo Borsellino perché rappresenta un fondamentale esempio di rettitudine per noi e per le generazioni future, un eroe dei nostri tempi che non dobbiamo dimenticare". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che questa mattina a Palermo ha reso omaggio alla memoria di Paolo Borsellino andando in via Mariano D'Amelio a Palermo luogo della strage del 19 luglio 1992. Con lui l'assessore regionale Francesco Scarpinato.

"Da giornalista ne ho sempre coltivato la memoria. Lo scorso anno, in occasione del trentennale dell'attentato di Capaci e poi di quello di via D'Amelio, decisi di portare il TG2 a Palermo e trasmettere in diretta dal Palazzo comunale il nostro telegiornale. Adesso, nel mio nuovo ruolo di Ministro, questo culto della memoria si rafforza ancora di più e diventa doveroso", ha aggiunto.



