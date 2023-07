Donzelli, M5s ha scarcerato mafiosi, noi difeso 41bis

"Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto difendendo il 41bis. Chiedevano a me e all'amico Delmastro 'cu tu fa fari' (chi te lo fa fare, ndr.), perché sul caso Cospito era più comodo stare in silenzio e girarsi dall'altra parte. Ma noi abbiamo difeso il 41bis, la sinistra ha sollevato tanto polverone. Poi però non c'è stata più una sola persona di sinistra a metterci la faccia per difendere Cospito.

Non accettiamo lezioni da nessuno, penso agli amici del M5s che quando erano al governo con la scusa del Covid hanno scarcerato mafiosi". Così il vice presidente del Copasir e responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli a Palermo.

Donzelli ha aggiunto: "Non ci dimentichiamo di Beppe Grillo, che quando veniva in Sicilia diceva che la mafia ha una sua morale". "Non prendiamo lezioni nemmeno da parte di ex magistrati che oggi sono in politica, che quando Borsellino era morto da poche ore archiviavano l'inchiesta mafia-appalti".





