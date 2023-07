Destini avversi, prima a Catania mediometraggio di Santocono

Sarà presentato in anteprima, martedì 25 luglio alle 21, all'Odeon di Catania i mediometraggio 'Destini avversi', scritto e diretto da Francesco Santocono, prodotto dalla Faeria, società cinematografica catanese di Filippo Arlotta.

Il soggetto del film è stato scritto da ex pazienti guariti da patologie oncoematologiche. L'iniziativa è sostenuta dall'Ail di Catania con il contribuito della Gilead col supporto dell'Unità operativa complessa di Oncoematologia dell' azienda ospedaliera Garibaldi.

L'opera descrive la vita di due ragazzi destinati improvvisamente ad affrontare difficoltà inaspettate, molto più grandi di quanto avessero mai immaginato, innescando una naturale riflessione sulla contrapposizione della malattia del corpo e quella dell'anima. I racconti degli ex pazienti, sui quali è stata costruita la sceneggiatura, sono stati raccolti in un volume curato dalla psicologa Mimy Tavormina che sarà distribuito durante la serata.

Protagonisti del film sono due giovani attori siciliani di talento. Giulia Vitaliti, recente Miss Sicilia e star di Tik Tok; e Gabriele Vitale, performer già molto conosciuto nel mondo del teatro. Accanto a loro notissimi attori siciliani come Carmelo Caccamo, Cosimo Coltraro, Fabio Costanzo, Riccardo Maria Tarci, Giovanni Maugeri, Daniele Sapio e Alfio Belfiore. C'è anche la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta e di Tiziana Lodato. Nei ruoli tecnici hanno collaborato Luigi Mingrone per la fotografia e Gaetano La Fico per montaggio e color, con direttore di produzione Nino Maugeri. L'audio presa diretta è stata a cura di Daniele Sciacca e Valerio Scirè, mentre gli operatori video sono stati Walter Pulvirenti e Roberto Oliveri. Make-up di Dario Cerfolli. Mix audio e sonorizzazione di Michele Musarra. Le illustrazioni e le animazioni grafiche di Rocco Minore. Le musiche originali sono invece di Lino Zimbone. Alla proiezione interverranno il presidente dell'Ail di Catania, Riccardo Bottino, il commissario straordinario del Garibaldi, Fabrizio De Nicola, il direttore dell'Oncoematologia dell'ospedale, Ugo Consoli e la psicologa Mimy Tavormina



Riproduzione riservata © Copyright ANSA