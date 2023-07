Buona estate sicura, controlli carabinieri in zone balneari

Nell'ambito dell'operazione 'Buona estate sicura' Carabinieri della compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del Nas, del Nil e del 12/esimo Reggimento Sicilia, hanno eseguito dei controlli in strutture balneari.

Le verifiche effettuate su due lidi hanno evidenziato carenze igieniche e amministrative. In particolare, in uno dei casi i carabinieri hanno denunciato il titolare di un lido sito ad Aci Castello perché tre lavoratori non erano stati sottoposti alla prescritta visita medica per l'idoneità. Inoltre gli è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 14.800 euro perché durante l'ispezione sono stati trovati nelle celle frigorifero 20 chilogrammi di pesce e due di dolci privi di tracciabilità.

Nel secondo caso invece, i Carabinieri, hanno sanzionato, con 24.357 euro, il titolare di una struttura balneare di Capomulini di Acireale perché nel locale sono stati trovati sette operai irregolari.

Durante i controlli nella zona balneare Acese i Carabinieri hanno segnalato alla competente Autorità amministrativa due giovani trovati in possesso di modiche quantità di marijuana Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 50 soggetti e controllato 27 veicoli, con l'elevazione di 27 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 15.120 euro e il sequestro di 2 autoveicoli sprovvisti di assicurazione (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente), colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA