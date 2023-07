'Animaphix', edizione con focus su Spagna e America Latina

Tutto pronto per la nona edizione di Animaphix - Nuovi linguaggi contemporanei film festival. La manifestazione, in programma dal 25 al 30 luglio a Bagheria a Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso, offrirà il meglio della produzione internazionale di cinema d'animazione autoriale.

In 6 giorni di festival saranno presentati 64 film in competizione - di cui 33 anteprime, tra nazionali e internazionali - suddivisi in 5 sezioni. Una speciale retrospettiva sarà dedicata a Félix Dufour-Laperrière, pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore canadese.

Lo sguardo attento alla geografia della migliore animazione d'autore quest'anno guarderà alla Spagna e al Latinoamerica con il focus "Storie di Umorismo e Massacro" - in collaborazione con il festival Animac - Mostra internazionale del cinema di animazione di Lleida (Spagna) e il supporto dell'Istituto Cervantes di Palermo - e presenterà il programma speciale "EastBest", sulla migliore produzione di cortometraggi di animazione degli ultimi anni dall'Est Europa, realizzato in collaborazione con alcuni festival europei di settore (Stoptrik di Maribor e Łódź, Etiuda&Anima di Cracovia, Anifilm di Liberec, Animafest Zagreb di Zagabria). Un occhio di riguardo come sempre sarà rivolto ai giovani spettatori con la sezione Animaphix Kids.

La sezione arti visive proporrà la mostra Furor Hermético dell'artista colombiano Damián Alquichire, capace di unire nella sua opera varie discipline e tecniche, e a Frames, personale dell'italo-americano Marc William Zanghi, artista visionario, le cui opere si caratterizzano per le atmosfere fantastiche e a tratti inquietanti.

Immancabile poi lo spazio riservato al dialogo tra musica e cinema di animazione, che presenterà il cineconcerto Monogatari del duo artistico composto da Valerio Mirone (contrabbasso, voce) e Sergio Schifano (elettronica), che commenterà musicalmente una serie di corti e mediometraggi animati giapponesi realizzati nella prima metà del ventesimo secolo..





