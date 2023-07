Zucchero, il World Wild Tour torna in Italia

Zucchero torna in Italia con sei concerti sold out: il 24 e il 25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, il 27 luglio alla Valle dei Templi di Agrigento, il 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

Il World Wild Tour sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica e vede il bluesman sui palchi di tutta Europa fino ad agosto. Un periodo d'oro per Fornaciari che recentemente è stato anche ospite a sorpresa sul palco dei Coldplay a San Siro a Milano. Il gruppo britannico ha duettato con lui sulle note di Diamante. Chris Martin, frontman della band, ha poi lasciato il palco a Zucchero per una performance voce e chitarra di Hey Man. Nel World Wild Tour Zucchero suona insieme a una super band internazionale composta da Polo Jones, Kat Dyson, Peter Vettese, Mario Schilirò, Adriano Molinari, Nicola Peruch, Monica Mz Carter, James Thompson, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Carlos Minoso e Oma Jali. Le date italiane sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Radio Italia è la radio ufficiale.

Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l'album Oro, incenso & birra.



