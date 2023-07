Sac, 'autorizzato accesso al Terminal A, via a bonifica'

E' stato autorizzato l'accesso al Terminal A dell'aeroporto di Catania per "avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile". Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, sottolineando che gli interventi saranno "realizzati senza soluzione di continuità per attenuare i disagi dei passeggeri". La società, in una nota, "ringrazia tutte le autorità ed enti di Stato coinvolti che, lavorando senza sosta, hanno compiuto le attività necessarie per superare prontamente questa fase delicata".



