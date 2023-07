Parente vittima di mafia, 'ho cacciato Mutolo da via D'Amelio'

Claudio Burgio (figlio adottivo di Giuseppe La Franca, vittima innocente di mafia), racconta di aver cacciato, ieri sera, da via D'Amelio, il pentito Gaspare Mutolo, al termine di un'animata discussione durante la cerimonia in ricordo del magistrato ucciso 31 anni fa dalla mafia.

Burgio ricorda che il collaboratore di giustizia, in una delle ultime puntate di "Non è l'Arena", su LA7, ha detto che Graziella Accetta, la mamma del piccolo Claudio Domino - ucciso nel 1986 in circostanze mai del tutto chiarite - che il bambino sarebbe stato ucciso perché testimone di avances nei confronti della donna. La mamma di Claudio si è detta offesa dalle dichiarazioni del pentito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA