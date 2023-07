Calcio: Abodi, centro sportivo rosanero utile alla comunità

"Torno dopo poco più di un mese a Torretta perché mi dà grande soddisfazione vedere come il progetto si sta sviluppando. Mi auguro che l'evidenza del lavoro che si sta facendo qui induca altri soggetti a percorrere una strada analoga, cioè investire e creare patrimonio infrastrutturale, che è un elemento essenziale per lo sviluppo dello sport". Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in visita al cantiere del centro sportivo del Palermo a Torretta. Abodi, accompagnato dal presidente del club rosanero Dario Mirri, ha visitato la struttura che sta sorgendo e i campi che sono ormai pronti che lui stesso, da presidente del credito sportivo, aveva visto nascere sin dalla fase progettuale dell'impianto.

"Qui a Torretta - ha continuato Abodi - ci sono tutte le condizioni ideali per sviluppare un progetto tecnico e sportivo, ma anche educativo, che servirà certamente al Palermo ma anche alla comunità. Il club ha già dimostrato questo tipo di sensibilità e sono quindi convinto che questo sarà un centro di aggregazione che andrà ben oltre la dimensione competitiva".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA