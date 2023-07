Vvf, 'altri accertamenti'. Slitta riapertura scalo Catania

Slitta la riapertura dell'aeroporto internazionale di Catania prevista per le 14 di oggi per permettere ai Vigili del fuoco di proseguire con accertamenti sulle cause del rogo. "Dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri insieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia nei locali interessati dall'incendio sviluppatosi nell'aeroporto di Catania - si legge in una nota del comando provinciale - è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac".

La società di gestione dello scalo conferma che per la riapertura del Terminal A si attende l'avvio delle operazioni di bonifica e la restituzione delle aree da parte della magistratura.



