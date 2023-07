Stragi del '92: confermato l'ergastolo per Messina Denaro

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Il superlatitante, dopo 30 anni in fuga, è stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo, dove si stava curando da oltre un anno. Trovato il covo, è a Campobello di Mazara nel trapanese. Il procuratore di Palermo De Lucia: 'Catturato l'ultimo stragista'. Il fiancheggiatore arrestato con lui è un commerciante di olive. Condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, per le stragi del '92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del '93 a Milano, Firenze e Roma. Gli affari miliardari del boss (ANSA)