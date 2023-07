Schlein, per battere mafia lo Stato deve arrivare prima

Per battere la mafia "deve arrivare prima lo Stato, devono arrivare prima i servizi", e lo "Stato deve stare accanto a tutte le amministratrici e amministratori che sono entrati nel mirino delle mafie per il semplice fatto di far rispettare le regole, per il semplice fatto di lavorare in trasparenza, così come lo Stato e le sue istituzioni devono stare accanto agli imprenditori e imprenditrici che rifiutano il ricatto e la complicità". Lo ha detto a Palermo Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, in via D'Amelio davanti l'albero della pace per il31/mo anniversario della strage.

"Siamo qui - ha aggiunto - non solo per ricordare ma per trarre dalla memoria dell'impegno di Paolo Borsellino e vogliamo ricordare anche gli agenti della scorta uccisi con lui. E' un esempio che deve portarci ad un impegno costante e quotidiano nello sradicare le mafie in tutte le infiltrazioni nella società, nell'economia e nella politica" "Mi hanno molto colpito e le facciamo nostre - ha affermato la segretaria Dem - le parole di grande solidità al fenomeno mafioso del presidente Mattarella: parole che ricordano quanto Paolo Borsellino e gli altri servitori dello Stato, che hanno dedicato una vita di impegno al contrasto alle mafie, abbiano dimostrato che la mafia si possa vincere e sconfiggere. Mi hanno colpito - ha aggiunto - anche le parole sulla complicità, sulle zone grigie che dobbiamo contrastare e su questo inchino di tutte le istituzioni repubblicane a questo esempio e a questa memoria, che non si risolve nella presenza di oggi ma che deve essere coltivata quotidianamente in ogni aspetto della vita politica e civile".



