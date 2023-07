Nipote Rita Borsellino, 'in famiglia confronto mai scontro'

"Mi dispiace come negli ultimi anni, sempre di più, venga sottolineato come la famiglia sia divisa. Siamo la classica famiglia siciliana, sfido chiunque a dire di andare sempre d'accordo anche con la propria sorella o il proprio fratello, con i propri genitori e con i propri parenti. E' normale che ognuno di noi abbia idee diverse, quindi non mi piace che venga sfruttata questa cosa a livello mediatico. Sulle commemorazioni, nella nostra famiglia c'è stato sempre confronto e mai scontro". A dirlo è Chiara Corrao, 25 anni, nipote di Rita Borsellino, che oggi, in occasione delle celebrazioni del 31/mo anniversario della strage di via D'Amelio, è impegnata coi bambini per l'iniziativa "Coloriamo via D'Amelio", organizzata dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

"Sono una bambina cresciuta qua in via D'Amelio. Sono nata sei anni dopo la strage - aggiunge Chiara che vive a Milano dove fa l'istruttrice di nuoto e lavora in palestra, dopo aver conseguito la laurea in Scienze motorie - e questa strada deve ricordare la vita e non la morte. I bambini devono illuminare via D'Amelio e anche io sono il frutto di quel futuro di cui si parla sempre. Siamo qua per dare speranza". E poi Chiara ricorda che "ogni anno, di sera, il 19 luglio è stato sempre festeggiato il compleanno di zia Adele, sorella di zio Paolo, zio Totò e nonna Rita, che compiva gli anni lo stesso giorno della strage.

Ricordo che è sempre stata una festa di famiglia in cui ci siamo ritrovati la sera sempre a casa per tracciare un bilancio delle commemorazioni. Quest'anno sarà la prima volta che a causa dell'ondata di caldo saremo fuori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA