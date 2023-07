Ex Pm Teresi, 'Le vittime di mafia sono di tutti'

"Il nostro messaggio di oggi sono i bambini e le bambine impegnati nei giochi e nei laboratori di lettura, di scrittura e di disegno e la via D'Amelio gioiosa che noi abbiamo sempre voluto, in tutti questi 31 anni e prima di noi Rita, la mamma di Rita. Trasformare questo luogo di morte in luogo di gioia, di festa e di amicizia. I bambini sono i migliori interpreti delle celebrazioni di via D'Amelio che noi del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino abbiamo sempre voluto e abbiamo sempre fatto. Tutto il resto non mi interessa". Lo ha detto l'ex pm Vittorio Teresi, presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, presente stamattina in via D'Amelio alla iniziativa "Coloriamo via D'Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani", intervenendo sulle polemiche che hanno animato la vigilia dell'anniversario della strage di via D'Amelio.

Poi, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto delle divisioni e dei due cortei organizzati per ricordare la strage, come avvenuto lo scorso 23 maggio in cui ci furono anche scontri tra polizia e manifestanti, ha detto: "Il 23 maggio non c'erano assolutamente due cortei, c'erano cittadini che volevano andare sotto l'albero Falcone e che sono stati attaccati dalla polizia con provvedimenti assolutamente immotivati, quindi, non è assolutamente la medesima situazione. Mi auguro - ha aggiunto Teresi - che oggi le forze dell'ordine abbiano avuto disposizioni più ampie per poter far confluire in via d'Amelio tutti coloro che vogliono celebrare la giornata. Via D'Amelio è di tutti e le vittime di mafia sono di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA