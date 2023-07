Borsellino, a Castelbuono la mostra dell'ANSA e un dibattito

La strage di via d'Amelio è stata ricordata a Castelbuono (Pa) dove, nella sala consiliare, viene ospitata da ieri sera la mostra fotogafica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino". L'esposizione, che racconta le storie parallele dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia, è stata promossa dal sindaco, Mario Cicero, con il sotegno dell'azienda Fiasconaro.

I temi della mostra hanno poi ispirato un confronto nel quale sono intervenuti, oltre al sindaco, i due curatori della mostra Francesco Nuccio e Franco Nicastro e il giornalista Rosario Mazzola. Sono stati rievocati i momenti più significativi e più drammatici di una stagione in cui la sfida di Cosa nostra ma anche le ostilità ambientali del "palazzo dei veleni" hanno segnato l'esperienza di due uomini "normali". Così Falcone e Borsellino, è stato sottolineato, interpretavano il loro ruolo nella consapevolezza che avrebbero comunque stimolato le coscienze della società civile. Il senso di quel messaggio e il valore di quell'impegno sono stati raccontati anche attraverso le testimonianze di tanti protagonisti, non solo magistrati, nel docufilm dell'ANSA che ripercorre i temi della mostra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA