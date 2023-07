Altri sbarchi a Lampedusa, quasi 3 mila all'hotspot

Sono 303 i migranti giunti, fra la notte e l'alba, a Lampedusa dopo che i 9 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle e l'ultimo, con ben 119 persone a bordo, dalla nave ong Nadir che, già durante la notte, aveva effettuato dei trasbordi di nordafricani sulle motovedette della Capitaneria.

Ieri, sulla più grande delle isole Pelagie, gli sbarchi sono stati complessivamente 34 con un totale di 1.310 migranti. Sui natanti soccorsi durante la notte c'erano da un minimo di 16 tunisini ad un massimo di 119, fra cui donne e minori, originari di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali e Sudan. Stando alle dichiarazioni dei migranti sbarcati, tutti i gruppi, tranne uno che è salpato da Gabes, sono partiti da Sfax in Tunisia. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, alle ore 7, c'erano 2.996 ospiti. Per il pomeriggio, la Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 180 persone con un aereo charter e in serata altre 180 lasceranno l'isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle.



