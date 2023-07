A Marsala al via festival "Il mare colore dei libri"

"Rinascite" è il tema della terza edizione della rassegna "Il mare colore dei libri", festival della "cultura e dell'editoria indipendente", in programma a Marsala dal 4 al 6 agosto, con la direzione artistica dell'editore Ottavio Navarra. Quest'anno la manifestazione, patrocinata dal Comune di Marsala, sarà ospitata in maniera "diffusa" nel centro storico cittadino, non più a Villa Cavallotti come nelle edizioni precedenti.

"Insieme a un folto pubblico - spiega una nota degli organizzatori - il centro storico della città del vino si animerà, così, di scrittori e lettori, di editori e artisti".

Nell'arco dei tre giorni, ci saranno oltre quaranta presentazioni di libri e altri contenuti culturali. Tra gli scrittori presenti: Santo Piazzese, Irene Chias e Umberto Lucentini. Fulcro del festival sarà piazza della Repubblica, sulla quale si affacciano la Chiesa Madre e Palazzo VII Aprile.

Altri spazi saranno allestiti nelle attigue via Garibaldi, della Gancia, nell'ex convento di San Pietro e in piazza Filippo Milazzo Maggio.

La scelta del tema di questa edizione ("Rinascite") deriva dal fatto che, con il supporto della letteratura e contributi culturali di vario genere, si vogliono celebrare due anniversari e sviluppare conseguenti riflessioni: la nascita del vino Marsala, a 250 anni dall'arrivo in città dell'imprenditore inglese John Woodhouse, e l'ottantesimo anniversario dei fatti storici del 1943, dai bombardamenti su Marsala e altre città siciliane all'operazione Husky e il conseguente armistizio di Cassibile.

Il festival sarà anche una piccola fiera del libro: ospiterà 16 case editrici indipendenti del panorama culturale italiano, tra cui Sellerio e la stessa Navarra. Tutte insieme proporranno un ricco calendario di eventi per adulti, ma anche per ragazzi e bambini: dalle presentazioni in anteprima ai dibattiti; dai laboratori alle letture animate per i più piccoli. Spazio anche a installazioni e mostre dedicate agli eventi storici legati al tema del festival, come quella sul vino Marsala e una mostra sui bombardamenti del '43 con documenti storici inediti, forniti dalla biblioteca e dall'archivio storico comunale di Marsala.





