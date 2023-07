Presidente Armatori Sicilia,colpi mitra contro motopesca

Il peschereccio Orizzonte, della marineria di Siracusa, è stato "attaccato in acque internazionali" da "una motovedetta libica" che ha "esploso contro numerosi colpi di mitra". Lo rende noto il presidente della Federazione armatori siciliani, Fabio Micalizzi.

"L'equipaggio e il comandante del peschereccio - aggiunge - sono stati miracolosamente in grado di mettersi in salvo, ma l'imbarcazione è ingovernabile. In questo momento è fondamentale fornire un intervento tempestivo e adeguato per salvare il peschereccio e assicurare la sicurezza di tutti i membri dell'equipaggio. Sul posto sta per arrivare una nave militare italiana".



