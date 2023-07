Danza: "Zorba il greco" al teatro di Verdura a Palermo

"Zorba il greco", fortunata storia dal romanzo di Nikos Kazantzakis, diventò il film celebre con Anthony Quinn e Irene Papas, ma le straordinarie musiche di Mikis Theodorakis generarono anche un balletto che da molti anni gira il mondo e debutta per la prima volta a Palermo, al Teatro di Verdura il 20 e il 21 luglio alle 21,15, per la Stagione estiva del Teatro Massimo.

La coreografia è di un asso della danza, Lorca Massine, figlio del celebre Leonide, emigrati in USA dalla Russia, Lorca è nato a New York e ben presto ha fatto esperienza al prestigioso New York Ballet. "Il mio Zorba- sostiene Massine- somiglia a Dioniso, la sua personalità da leone gli comanda di dare l'esempio, Zorba è il vitalismo, il movimento continuo, l'energia che può trasformare il mondo e gli uomini, in una parola Zorba è l'uomo greco, ma è anche la danza. E nella danza abbiamo sempre un conflitto più o meno svelato tra la lo spirito razionale e apollineo e l'esaltazione dionisiaca, ma sempre rappresenta la libertà." Lorca Massine come ballerino solista ha danzato con Georges Balanchine, con Maurice Bejart e ha al suo attivo più di 50 coreografie. Zorba sarà Dan Haja, primo ballerino dell'Opera di Cluj, e guiderà il Corpo di Ballo del Massimo, diretto da Jean-Sébastien Colau. La storia si svolge in un paesino greco e narra l'amicizia tra Zorba e un americano che osa innamorarsi di una ragazza del luogo. In scena Alessandro Casà, Diego Mulone, Martina Pasinotti e Chiara Sgnaolin. Il coro del teatro è diretto da Salvatore Punturo. Sul podio la direttrice pugliese Danila Grassi. Si replica anche il 21 luglio.



