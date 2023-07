Aeroporto di Catania si riorganizza dopo l'incendio

Situazione più tranquilla stamane rispetto a ieri nell'aeroporto di Catania, dove è in corso una riorganizzazione del traffico aereo dopo l'incendio che la notte tra domenica e lunedì ha danneggiato il terminal A.

La notte scorsa intorno alle 3 è decollato il primo volo dal terminal C, con destinazione Casablanca, riaperto ieri pomeriggio con due movimenti all'ora che saranno via incrementati. Nell'aerostazione si è appena concluso un vertice con Assoclearance - l'ente che stabilisce gli slot e chi vola e da dove - nel quale sono stati stabilite le partenze dal terminal riaperto ieri.

Sono in corso le operazioni di pulizia del terminal A, danneggiato nell'incendio. I Vigili del fuoco sono al lavoro per gli "ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici" che dovranno stabilire origini e cause dell'incendio, secondo i primi accertamenti partito da un condizionatore, sul quale la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.



