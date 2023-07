Fratello di Borsellino, 'l'antimafia è spaccata da anni'

"L'antimafia non si è spaccata oggi, le varie organizzazioni non hanno lavorato all'unisono anche perché si occupano di cose diverse. Libera di beni confiscati, le Agende rosse di giustizia e verità. Purtroppo quello che mi ha addolorato in questo ultimo anniversario è chi ha trovato la maniera di attaccare i movimento delle Agende rosse, predicando che non ci siano divisioni". Lo ha detto Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia, durante la presentazione della manifestazioni organizzate da un cartello di associazioni in via D'Amelio per ricordare la strade del '92 in cui furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta.



