Cancellato volo per Palermo, 180 bloccati da ieri a Zante

Circa 180 passeggeri diretti a Palermo sono bloccati da ieri all'aeroporto di Zante, in Grecia, per un volo cancellato da Volotea. "Inizialmente il volo era previsto alle 17.20 di ieri - racconta un passeggero in viaggio con la famiglia -, poi posticipato e infine, alle 20, cancellato, con l'invito della compagnia a ripresentarsi alle 12:50 del giorno successivo. Lo stesso avviso precisava che i viaggiatori avrebbero dovuto anticipare tutte le spese di vitto e alloggio".

Oggi il volo riprogrammato non è mai partito e il decollo è previsto per le 23:15. "Stiamo vivendo una grave condizioni di disagio - aggiunge il passeggero -. Ci sono molti bambini e neonati, abbandonati e con poche informazioni da parte del vettore, a cui è stato garantito esclusivamente un buono per un trancio di pizza e una bibita. Al momento non c'è ancora la certezza che partiremo".



