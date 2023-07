Calcio: Palermo; Insigne, voglio fare esultare il Barbera

"Le mie prime sensazioni sono state più che ottime. Il gruppo mi ha accolto subito nel migliore dei modi e mi sto trovando bene. Nello spogliatoio ci divertiamo e sono contento di fare parte di questo gruppo. La trattativa è stata semplice, non ho perso tempo a pensare, ho subito detto di sì". Lo ha detto Roberto Insigne, nuovo attaccante del Palermo, incontrando i cronisti presenti a Ronzone nel ritiro dei rosanero in Trentino Alto Adige.

Roberto Insigne è il fratello più piccolo dell'ex capitano del Napoli Lorenzo. "Ci sentiamo quasi tutte le sere - ha detto Roberto Insigne - è molto contento per la scelta che ho fatto.

Mi ha detto che è stata la migliore che potessi fare. Quando mi paragonano a lui non mi dà fastidio, non è né uno stimolo, né mi mette pressione. Per me è solo un orgoglio avere un fratello così. Voglio dare il massimo pure per lui e per fare capire che io sono Roberto e lui è Lorenzo".

In carriera Insigne ha già messo insieme 31 presenze in Serie A e ha vinto due campionati di B. "Quando ho giocato in A non ero così maturo come adesso - ha detto il giocatore che ha scelto la maglia numero 11 - se riuscirò ad arrivarci adesso che penso di avere la giusta maturità riuscirò ad essere più continuo. In passato ne ho vinti di campionati e vincere è sempre bello, ma qui dobbiamo stare con i piedi per terra, essere competitivi, ma fare le cose di partita in partita. Ho seguito il Palermo anche ai tempi di Cavani e Dybala, speriamo di tornare presto competitivi a quel livello".

Insigne non vede l'ora di giocare al Barbera. "Mi gasa l'idea di giocare davanti a più di 30 mila spettatori - ha detto - spero di fare esultare i nostri tifosi come ha fatto Verre l'anno scorso quando abbiamo giocato contro e lui ha fatto gol al Frosinone da centrocampo. Il gol? Preferisco più fare assist.

Mi piace vedere felici i miei compagni e spero di fare più assist possibile a Brunori".



