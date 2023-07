Vasto incendio alla periferia di Marsala, alta colonna fumo

Un vasto incendio si è sviluppato, in mattinata, alla periferia di Marsala, nella zona tra le vie Napoleone Colajanni e "Pianto Romano", dove ci sono vaste zone con sterpaglie e cave di tufo a cielo aperto abbandonate. Il fuoco si sarebbe sviluppato proprio all'interno di una di queste cave, dove negli anni sono stati gettati rifiuti di vario genere: sfabbricidi, materiale plastico e vecchi pneumatici. Una enorme e alta colonna di fumo scuro è visibile fino ad una decina di chilometri di distanza. Alcune famiglie che vivono nella zona sono state costrette a lasciare le abitazioni a causa della nube nera. Tutta l'area della via Salemi e della zona nord della città è invasa dal fumo. Le fiamme, alimentate anche dal vento di scirocco, sono vicine, tra l'altro, anche ad un deposito di barche che i vigili del fuoco stanno cercando di mettere in sicurezza. Sul posto anche i vigili urbani che hanno chiuso al traffico la via Colajanni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA