Motovedetta Frontex soccorre 100 migranti a Lampedusa

Altri 100 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che i due barchini sui quali viaggiavano sono stati intercettati e soccorsi da una motovedetta di Frontex. A bordo dei natanti, partiti da Sfax e lasciati alla deriva al momento del soccorso, c'erano 48 (1 donna) ivoriani, eritrei, etiopi, senegalesi e sudanesi e 52 (11 donne e 2 minori) originari di Burkina Faso, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea e Mali. Anche loro sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo il riconteggio fatto dalla polizia, stamani, c'erano 2.116 ospiti e non 2.304 come era stato comunicato in precedenza. Confermati intanto i trasferimenti previsti in serata: 180 sul traghetto Cossydra che farà rotta verso Porto Empedocle 440 che con la motonave "Lampedusa" diretta a Trapani.



