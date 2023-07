Anziano scomparso nel palermitano, ricerche anche con droni

Proseguono nel palermitano, anche con l'utilizzo dei droni, le operazioni di ricerca di Luigi Firenze, l'anziano di 81 anni di Partanna Mondello scomparso da una settimana nel territorio di Cinisi.

Nelle ricerche, oltre agli uomini del corpo Forestale e dei carabinieri, sono impegnati anche gli operatori Tas (Topografia applicata al soccorso), unità cinofile e personale Saf (speleo alpino fluviale) e decine di uomini e donne coordinati dal comando provinciale dei vigili del fuoco che ha istituito un luogo di coordinamento.

Ieri sono stati passati al setaccio circa 60 ettari, in totale in questi giorni è stata perlustrata un'area di circa 170 ettari. Nella giornata di ieri è stata anche perlustrata una cisterna con l'ausilio del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.

La macchina dell'uomo è stata trovata parcheggiata con alcuni sacchetti di plastica contenenti lumache raccolte in campagna, ma di lui nessuna traccia nessuna traccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA