Continuano gli sbarchi a Lampedusa, in 792 trasferiti a Porto Empedocle

E' ancora emergenza nell'hotspot di Lampedusa, dove all'alba di stamani si contavano oltre duemila migranti. In mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, il traghetto di linea Galaxy, che adesso viaggia con destinazione Porto Empedocle, ha effettuato un viaggio appositamente dedicato al trasferimento dei migranti, imbarcando 792 extracomunitari.

Al momento sull'isola ci sono circa 1.300 persone.

L'ultimo sbarco è avvenuto intorno alle ore 14: 45 migranti, fra cui 13 donne e 5 minori, sono approdati a Lampedusa dopo che il barchino di 6 metri sul quale viaggiavano è stato bloccato dalla motovedetta V7003 della Guardia di finanza. I 45, originari di Costa d'Avorio, Burkina Faso, Guinea, Sierra Leone e Sudan, hanno riferito d'essere salpati da Sfax, in Tunisia, alle ore 7 di ieri. Dopo il trasbordo, il natante è stato lasciato alla deriva e tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Salgono a 11, con complessivi 452 migranti, gli approdi a partire dalla mezzanotte.

Nave Humanity 1 arrivata a Ancona con circa 200 migranti

La nave umanitaria Humanity 1 è arrivata nel porto di Ancona con circa 200 migranti a bordo, tra cui una quarantina di minorenni, alcuni dei quali bambini molto piccoli. Ad ad attenderla alla banchina 19 un personale della Croce Rossa, polizia e altre forze dell'ordine, il questore Cesare Capocasa, il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione civile Giovanni Zinni. La prima persona a scendere dalla nave è stata una ragazza incinta, molto giovane, forse minorenne, che è stata trasportata all'ospedale materno infantile Salesi da un'ambulanza della Croce Gialla.

Gli altri naufraghi, soccorsi dalla Humanity nei giorni scorsi in quattro operazioni nei pressi di Lampedusa, sono invece stati trasferiti in pullman al Palabrasili nella zona di Collemarino per le operazioni di identificazione e prima accoglienza sanitaria. L'assistenza sanitaria è garantita dalla Croce Rossa di Ancona, con una quarantina di persone tra medici, pediatri, infermieri e assistenti sociali. Una centinaio di migranti dovrebbero essere trasferiti nel Lazio, circa 70 ad Ancona, trenta in Abruzzo.

