Palermo ricorda tre donne protagoniste di lotte civili

Riaffiorano dalla memoria le storie di tre donne protagoniste a Palermo di battaglie civili e di originali percorsi politici e culturali. Le esperienze di Simona Mafai, Letizia Battaglia e Rosanna Pirajno saranno ricordate da chi le ha conosciute e da chi ne ha condiviso gli obiettivi.

L'iniziativa è promossa dalla rivista Mezzocielo, da loro fondata più di 30 anni fa e concepita come strumento di riflessione e di "protagonismo sociale".

Le storie umane e politiche di Mafai, Battaglia e Pirajno saranno raccontate il 18 luglio da 14 tra giornalisti, uomini di cultura, artisti, docenti in un incontro da "Booq", una biblioteca popolare del quartiere Kalsa. Non si parlerà solo di ricordi ma anche dell'eredità umana e civile delle tre amiche.

Simona Mafai era figlia del pittore Mario Mafai e sorella di Miriam giornalista e scrittrice. Perseguita per le leggi razziali, nel dopoguerra ha trascritto i quaderni dal carcere di Antonio Gramsci. È stata dirigente del Pci, e dopo il trasferimento in Sicilia, parlamentare e capogruppo al consiglio comunale di Palermo. Negli anni Settanta è stata protagonista di movimenti e lotte femminili. Oltre a impegnarsi nelle iniziative per il divorzio e l'aborto, ha promosso una riflessione ampiamente critica sui rapporti interni al Pci.

Letizia Battaglia, celebre fotoreporter scomparsa l'anno scorso, ha condiviso con Simona Mafai e Rosanna Pirajno varie iniziative anche editoriali (come Mezzocielo) su temi cruciali della vita civile e politica. Pirajno, docente della facoltà di Architettura, ha guidato anche l'associazione Salvare Palermo impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di Palermo.



