Borsellino: Coordinamento 19 luglio, corteo 'Basta Stato Mafia'

In occasione del 31° anniversario della strage di via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, il Coordinamento 19 luglio ha organizzato il corteo di resistenza popolare "Basta Stato Mafia", assieme a diverse associazioni e movimenti che hanno aderito all'iniziativa. Il corteo partirà il 19 luglio alle ore 15 dall'albero Falcone, in via Notarbartolo, e raggiungerà la via D'Amelio, fermandosi in alcune tappe durante il percorso. I particolari dell'iniziativa saranno resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione che si terrà lunedì 17 luglio, ore 10.30, in via D'Amelio.

"Scendiamo in piazza il 19 luglio - si legge in una nota -, perché la strage di Via D'Amelio è il luogo in cui avvenne uno dei più grandi depistaggi della storia della Repubblica, che partì subito, con la sparizione dell'Agenda Rossa per mano di un funzionario di Stato e con le tante anomalie sul luogo dell'eccidio. Dopo 31 anni segnati da troppe ipocrisie e da silenzi istituzionali, pretendiamo dal governo il massimo impegno e la massima attenzione nel contrasto alle mafie e alla corruzione".

"Chiediamo l'apertura completa degli archivi dei servizi segreti degli anni delle stragi - prosegue la nota -, affinché sia possibile fare chiarezza sul comportamento in primo luogo degli agenti dello Stato. Vogliamo conoscere i nomi dei mandanti esterni delle stragi, perché nessuno oggi può avere ormai dubbi che non fu solo mafia".

Per il coordinamento "la politica deve avere le carte in regola per combattere la mafia: questo significa essere credibili nei propri comportamenti. Significa valorizzare la "questione morale" e non legittimare figure politiche dell'attuale classe dirigente (come Dell'Utri, Cuffaro e molti altri) che hanno avuto collegamenti accertati con la stessa".

"Continuando il percorso che ci ha visto in piazza il 23 maggio contro le passerelle istituzionali - conclude la nota - saremo in corteo il 19 luglio, per portare istanze concrete e per opporci ancora una volta al puzzo del compromesso morale e ad ogni tipo di ipocrisia politica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA