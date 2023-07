Ascani, 'troppi decreti, l'impatto è negativo'

Dal rapporto sulla legislazione 2022-2023 predisposto dall'Osservatorio del servizio studi della Camera "emerge un quadro complesso, esso mette in luce tutti i problemi dell'attuale fase: un consistente ricorso alla decretazione d'urgenza, la presentazione in molti casi di decreti-legge multisettoriali" con "un impatto negativo sull'iter del provvedimento in termini di difficoltà a definire il perimetro proprio del provvedimento e quindi ad istruire gli emendamenti, la tendenza a concentrare l'esame, soprattutto per i decreti-legge e per la legge di bilancio, in una sola lettura, le forme di intreccio tra decreti-legge. Tutto ciò conduce ad una legislazione spesso frammentata". Lo ha detto la vice presidente della Camera, Anna Ascani, presentando il Rapporto nell'ambito della giornata conclusiva della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, in corso a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana.

"Il Rapporto rileva come il Parlamento abbia dimostrato una capacità di innovazione che potrà rivelarsi preziosa anche nell'attuale situazione - ha aggiunto Ascani -. Non mi riferisco tanto alla capacità trasformativa del Parlamento che i dati del Rapporto confermano: i testi governativi e in particolare i testi dei decreti-legge continuano ad essere significativamente emendati dal Parlamento. Mi riferisco invece alla recente esperienza della pandemia: nell'emergenza il Parlamento è riuscito a trovare modalità per continuare a lavorare, anche con un utilizzo originale delle tecnologie della comunicazione".

"Sono state inoltre poste in essere procedure che, a fronte dell'utilizzo emergenziale dei Dpcm, hanno saputo condurre prima a una loro parlamentarizzazione quindi ad un loro abbandono a vantaggio di un ritorno alla fonte legislativa sia pure, necessariamente con decreti-legge - ha concluso -. Una capacità di innovazione che si è poi rinnovata con l'elaborazione di forme di controllo parlamentare rispetto alla predisposizione e all'attuazione del Pnrr ed anche alla guerra in Ucraina".





