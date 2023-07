Voli charter diretti da Palermo e Catania per Sharm el Sheik

Il tour operator Going rinforza la programmazione charter sul Mar Rosso aggiungendo nuovi collegamenti aerei diretti da Napoli, Palermo e Catania per Sharm el Sheik. Per quanto riguarda la Sicilia le opzioni da Palermo sono possibili sia di domenica sia di lunedì da metà luglio a metà settembre, mentre da Catania vanno dal 23 luglio al 3 settembre. Anche in questo caso con operativi funzionali a vivere la settimana di vacanza nella sua interezza.

Per le partenze di domenica dal Falcone Borsellino il decollo è alle 15:15 per arrivare a Sharm alle 18:15 mentre il ritorno è previsto alle 11 e l'arrivo alle 14:15. Di lunedì, invece, si parte alle 9:40 per atterrare alle 14 e rientrare alle 06 ed essere di ritorno a Palermo alle 8:40. Al Fontanarossa il decollo dell'andata è alle 13:45 per arrivare alle 18:15; al ritorno si parte alle 10:15 per atterrare alle 12:45. Di ogni domenica.

"I turisti campani e siciliani sono grandi amanti del Mar Rosso e della vacanza all inclusive - dice Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going - e non potevamo esimerci dall'introdurre collegamenti aerei diretti per il periodo di picco delle vacanze. Stiamo ricevendo commenti entusiastici dai clienti partiti con i servizi charter dalla Lombardia: del Sunrise Diamond Resort colpiscono positivamente l'eleganza della struttura, completamente rinnovata, la ristorazione e gli spazi per le famiglie con una grande piscina e il parco-giochi in acqua".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA