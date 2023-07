Tennis: Palermo Ladies; wild card a Zheng Qinwen e Rosatello

Sono andate alla ventenne cinese Zheng Qinwen, numero 25 al mondo, e all'azzurra Camilla Rosatello, che a gennaio era con le azzurre di United Cup in Australia, le wild card del tabellone principale della 34^ edizione dei Palermo Ladies Open, torneo internazionale del circuito Wta che si disputerà da sabato 15 a domenica 23 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club.

"Siamo orgogliosi di presentare un tabellone di grande qualità - ha detto il presidente del Country Giorgio Cammarata - Oltre a Daria Kasatkina, testa di serie numero 1 e numero 10 della classifica mondiale, siamo felici della presenza di Qinwen Zheng che due anni fa a Palermo disputò la sua prima partita in un tabellone principale Wta. La giocatrice cinese ad appena 20 anni è già una grande protagonista del circuito".

Partiranno dalle qualificazioni due tenniste siciliane: oltre alla licatese Dalila Spiteri, che ha conquistato il pass vincendo il circuito regionale "Race to Palermo", proverà a entrare nel tabellone principale la sedicenne palermitana Gaia Greco. Le altre wild card per le qualificazioni sono andate alla 17enne serba Mia Ristic, campionessa europea Under 16 nel 2022 e Aurora Zantedeschi.

"Abbiamo voluto premiare chi ha creduto e crede nel Country Time Club - ha detto il direttore del torneo Oliviero Palma - Rosatello, Zantedeschi e Greco si allenano nell'Accademia dell'ex tecnico di Roberta Vinci Francesco Cinà che è un fiore all'occhiello del nostro circolo".

In totale sono sette le tenniste azzurre presenti in tabellone: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini e Camilla Rosatello.

Le partite delle qualificazioni si giocheranno sabato 15 e domenica 16 luglio, da lunedì 17 avranno inizio i match del tabellone principale. Domenica 23 luglio la finale. Già 7 mila i biglietti venduti.



