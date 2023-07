Un operaio edile di 40 anni, Renzo Sciammetta, originario di Montagnareale (Me), è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere di Caronia, nel messinese. Dalle prime ricostruzioni, l'operaio stava montando un tetto in legno quando per cause in corso di accertamento, è caduto giù dall'impalcatura da un'altezza di 4 metri.

L'incidente è avvenuto in località Marascotto. Indagano i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA