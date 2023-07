Da Bergamo a Palermo in bici per diffondere donazione organi

La promozione della cultura della donazione degli organi e della buona salute viaggia in bicicletta. In occasione dei 50 anni di Aido, l'associazione italiana donatori di organi tessuti e cellule, Michail Speciale, ciclista amatoriale di Partinico (Palermo) ha unito idealmente l'Italia da Bergamo a Palermo. Proprio nel nome di Aido, ciclisti di tutta Italia hanno accompagnato Michail e la presidente Aido Sicilia Paola Pisciotta, organizzatrice dello storico evento, nelle 13 tappe che hanno coperto circa 2.000 km di strada statale con il coinvolgimento di decine di comuni e province che hanno accolto con grandissima sensibilità e partecipazione l'iniziativa a scopo benefico. Ultima tappa oggi, da Cefalù a Palermo per un trionfale rientro a casa a Partinico.

Il presidente provinciale Aido Palermo Angelo Ferrantelli e il presidente di Palermo Daniele Arculeo hanno voluto dedicare l'ultima tappa al giovanissimo Rosario Tornabene di Lascari, scomparso precocemente lo scorso anno e che ha ridato con il grandissimo gesto della donazione degli organi, una nuova vita a 5 persone in attesa di trapianto. Helga Renzino, attivista Aido, ha coinvolto tutto il comune di Lascari che, con il sindaco e le autorità, ha salutato il passaggio dei ciclisti in memoria di Rosario. Al termine, Michail assieme agli amici ciclisti sono stati accolti a Palazzo delle Aquile dal sindaco Roberto Lagalla, il quale è sceso in piazza Pretoria per porgere il suo personale saluto a tutti assicurando il sostegno alla campagna del sì alla donazione d'organo.



