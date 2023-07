Calcio: Palermo; Mancuso, coi rosa l'occasione che aspettavo

"Sto cercando di ambientarmi il più rapidamente possibile, sono contento di essere arrivato nei primi giorni di ritiro. Credo sia fondamentale costruire la stagione sin dall'inizio e più siamo quelli che poi faranno tutta la stagione per intero e meglio è. Ci vuole tempo per creare l'alchimia giusta". Così il nuovo attaccante del Palermo Leonardo Mancuso ha parlato delle sue prime sensazioni con la sua nuova squadra e i nuovi compagni. Il giocatore, milanese di nascita ma siciliano di origine, di Ucria, per parte di nonno paterno, è stato presentato a stampa e tifosi nel ritiro dei rosanero a Ronzone in Trentino Alto Adige.

"Volevo confrontarmi con una città grande e importante - ha detto l'attaccante classe 1992 - era qualcosa che mancava nella mia carriera. Sono contento che sia arrivata l'occasione che aspettavo. Sentivo di volere confrontarmi con un ambiente caldo e grande come Palermo".

Mancuso ha già ottenuto due promozioni in serie A. "Una volta vincendo il campionato e una volta ai playoff - ha precisato il giocatore - e sono due strade decisamente diverse. I playoff sono un mini campionato a parte. Per questo dobbiamo cercare di rimanere nella parte alta della classifica e giocarcela fino alla fine. Le vittorie vanno costruite durante la stagione, prima si inizia a lavorare, meglio è. Durante il campionato ci saranno momenti difficili e dovremo sapere mantenere l'equilibrio".

Mancuso ha già giocato al Barbera da avversario. "Mi ha trasmesso sensazioni incredibili - ha ammesso - è uno stadio fantastico, ci ho giocato due volte e mi ha colpito. Ho avuto un impatto che devo ammetere non mi aspettavo: proprio come struttura intendo. Vederlo dalla televisione è un conto, ma dal campo è tutto altro aspetto".

L'attaccante, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Como dal Monza, ha già messo insieme 425 e 132 partite in carriera e ha scelto il 7 come numero di maglia. "Perchè - ha concluso Mancuso - è il numero che mi ha accompagnato nella maggior parte delle stagioni e mi piace".



