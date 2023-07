Tentato omicidio a Catania, misura cautelare per 6

La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, ha eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentativo di omicidio, porto di arma comune da sparo, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e di ricettazione. L'operazione è stata denominata "Mine vaganti".

I provvedimenti restrittivi sono stati emesso all'esito di indagini, coordinate dalla procura etnea e svolte dalla Squadra Mobile, avviate a seguito di un fatto delittuoso verificatosi alcune settimane addietro nel quartiere Nesima, nei pressi di un esercizio commerciale, verso il quale furono esplosi numerosi colpi di arma da fuoco.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di incontro con lastampa previsto per le ore 10.30 di stamane negli uffici di via Ventimiglia 27 della Squadra Mobile di Catania.



