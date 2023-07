Maria Grazia Cucinotta testimonial pescato siciliano

"Abbiamo scelto Maria Grazia Cucinotta per farne una testimonial del pescato siciliano. E' un'eccellenza artistica del cinema italiano racconta la nostra Isola e uno dei suoi prodotti più pregiati". Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore alla Pesca Luca Sammartino nel presentare lo spot che intende promuovere in Italia e nel mondo il prodotto ittico della Sicilia. Con lui, nella Sala Rossa del Palazzo dei Normanni a Palermo, oltre all'attrice, c'erano stamane anche il regista Francesco Di Mauro e il direttore del Dipartimento della Pesca della Regione Alberto Pulizzi.

Lo spot, della durata di tre minuti, girato ad Acitrezza, da ottobre verrà distribuito nelle televisioni nazionali e internazionali. "Servirà per far conoscere ai consumatori quanto è buono il prodotto dell'attività marinara siciliana - aggiunge Sammartino - lo spot dà forza al lavoro che i pescatori fanno quotidianamente. Ci difendiamo anche così da regole imposte dall'Unione europea che sempre più spesso ci danneggiano.

L'Unione ha limitato la pesca a strascico (per un mese all'anno è previsto il blocco dei natanti) e mira a vietarla del tutto.

Il governo regionale è a fianco della marineria nostrana in questa battaglia che finisce per agevolare le imprese di altre nazioni del Mediterraneo che non sono soggette a queste regole".

"Il fatturato della pesca isolana si aggira ogni anno in un miliardo e duecento milioni di euro. Siamo la principale marineria Italia" afferma il direttore regionale della Pesca Pulizzi.



