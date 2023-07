Insula, il beach club Planeta a 5 stelle tra le dune di Menfi

Un beach club con servizi a cinque stelle fra le dune dorate di Lido Fiori, il litorale di Menfi che anche quest'anno si è aggiudicato il riconoscimento di bandiera blu. E' questa l'offerta di Insula, il nuovo beach club firmato Planeta Estate, il ramo dell'azienda vinicola dedicato all'ospitalità.

Insula è un omaggio al paesaggio di Menfi, là dove ha avuto inizio il viaggio di Planeta in Sicilia. Il Club è immerso nella natura. Una spiaggia selvaggia, tra le cui dune crescono viti spontanee - testimoni di un territorio vocato -. Il progetto è contraddistinto da una forte attenzione alla sostenibilità, espressione dell'attenzione all'ambiente, alle persone e al territorio. Un salotto affacciato sul mare, pronto ad accogliere gli ospiti in silenziosi e ombreggiati angoli di relax, aperto per i clienti del Wine Resort La Foresteria e, su prenotazione, anche per gli esterni. All'ombra della pineta si trovano la boutique e una zona massaggi dove potersi regalare un momento di relax. A disposizione degli ospiti anche il Ristorante e il Lounge Bar. La cucina è il regno di Angelo Pumilia, chef anche de La Foresteria Planeta, che propone un menù variegato di mare e di prodotti del territorio giocando con tutte le culture gastronomiche del mediterraneo. L'area relax tra le dune e a pochi passi dal mare offre agli ospiti postazioni con lettini, ombrellone e tavolini, oltre al telo mare e le ciabattine.

Perfettamente integrate con la vegetazione e il paesaggio sono le cabine doccia in canna di bambù con camerini. Lo stile mediterraneo è impreziosito da pezzi di artigianato e design che Francesca Planeta, responsabile di Planeta Estate, ha raccolto nei suoi viaggi: le sedute realizzate a Marrakech da una cooperativa sociale di lavoratrici marocchine o gli arredi prodotti da aziende italiane ancora depositarie delle tradizioni artigianali locali. "Nel 2009 a Menfi - racconta Francesca Planeta - abbiamo ideato La Foresteria, un progetto di ospitalità costruito con dedizione e amore. Con il beach club continuiamo ad aprire le porte del nostro mondo, fatto di tante storie e tradizioni di famiglia, per trasmettere i nostri valori positivi e condividerli con gli ospiti".



